Тюменцы приняли участие в акции "Творим добро"

50 открыток подписали и 10 пакетов со сладостями, игрушками и книгами принесли тюменцы во время благотворительной акции "Творим добро" для жителей из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с 18 ноября.

Сбор помощи продлится до 18:00 28 ноября. Об этом Тюменской линии рассказала организатор, руководитель медиаслужбы творческой лаборатории "Премьера" Владислава Юнязева.

Акция проходит в молодежных пространствах: в Медиацентре молодежной политики Тюменской области, в театральном центре "Космос", в Студцентре Тюменской области и в мультицентре "Моя территория". Здесь можно подписать дизайнерскую открытку и оставить пожелание, слова поддержки или напутствие для переехавших жителей из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Собранную помощь организаторы передадут 30 ноября в пункты временного содержания. Также в этот день пройдут мини-концерты, где творческие студенты — участники лаборатории "Премьера" — выступят с тремя музыкальными номерами.