Анатомические особенности рыб изучат ишимские школьники

29 ноября в 19:00 в Ишиме пройдет мастер-класс по препарированию рыбы "Рыбология". Школьники научатся определять возраст позвоночных, а также изучат внутренние органы и биологические особенности животного.

Команда организаторов проекта "Естественно — жизнь!" проводит ряд мастер-классов в области естественных наук для школьников 8-11 классов. Последнее занятие по направлению "Зоология" состоится в пятом корпусе Ишимского педагогического института, сообщает Комсомольская правда - Тюмень.

На мастер-классе Наталья Суппес, советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями, бывший доцент кафедры биологии, географии и методики их преподавания покажет, как правильно препарировать рыбу, расскажет о функциях животного организма и анатомического строения рыб.

— Практика — важнейший элемент в изучении естественных наук. В школах этому уделяется недостаточно внимания, и ученики не успевают заинтересоваться предметом. На нашем мастер-классе по зоологии мы познакомим ребят с этим направлением в интерактивном формате и поможем им найти что-то интересное для себя, — прокомментировала Ольга Эльстина, руководитель проекта "Естественно – жизнь!".