О трендах на новогодний маникюр рассказали тюменцам

Как не прогадать с цветами и какие тренды присущи торжеству-2023, "Тюменской области сегодня" рассказал нейл-мастер Родион Халилов.

– В Новый год даже самые привередливые и консервативные клиенты отходят от своих принципов и делают что-то интересное: выбирают блестки, наклейки, разнообразные рисунки. Стараются подчеркнуть свою индивидуальность, – сообщил Родион Халилов. – Также очень часто клиенты гуглят, интересуются, придерживаются информации, каким будет следующий символ года. В 2023 году это черный водяной кролик. Соответственно, ногти стоит делать черными либо голубыми.

Совсем скоро придут зимние морозы. Мастер напомнил о необходимости дополнительного ухода за кожей рук и ног.

– В квартирах включено отопление, а потому кожа сохнет намного сильнее. Ветер и холод страшно обветривают руки. Кожа трескается, становится болезненной, чувствительность повышается. О состоянии кожи стоит позаботиться заранее: наносить на кутикулу масло, на руки крем – особенно перед выходом на улицу. Не стоит забывать, что руки – это первое, что выдает признаки старения, – добавил мастер.