Эксперты "Здорового питания" рассказали, как правильно питаться беременным

Эксперты проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" рекомендуют будущим мамам составлять полноценный рацион, есть разнообразную пищу, отказаться от диет и при этом не есть за двоих.

Питание должно быть полноценным и разнообразным – у беременных женщин нагрузка возрастает, организм работает и за себя, и за ребенка. Рацион будущей мамы должен включать мясо, рыбу, овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, молочные продукты и так далее.

Неуместны диеты и жесткие ограничения, однако и "есть за двоих" тоже не стоит – основное значение приобретает качество и состав пищи.

Питание должно быть сбалансированным. В рационе важны и белки, и углеводы, и в разумных количествах жиры, особенно полезные. Рассчитать оптимальное соотношение основных элементов можно с помощью формулы сбалансированного питания 1:1:4. Белки должны обеспечивать от 10 до 15% общей калорийности рациона, жиры – от 15 до 30%, углеводы – от 55 до 75%.

Рекомендуется съедать не менее 3–5 порций овощей, фруктов и зелени в день. Одна порция – это средний овощ или фрукт или 2/3 стакана ягод, мелких овощей, фруктов.

Важно в достаточном количестве получать полезные вещества, необходимые в период беременности: фолиевую кислоту (содержится в зеленых листовых овощах, брокколи, шпинате, говяжьей печени, бобовых); витамин D (есть в рыбе, грибах, молочных продуктах); йод (содержится в рыбе, морепродуктах, молочных продуктах); железо (можно получить из красного мяса, которое лучше варить или готовить на пару); кальций (есть в молочных продуктах).

На ранних сроках беременности врачи обычно поощряют обильное питье, так как в этот период женский организм нуждается в большем количестве воды. Ближе к родам объем жидкости зачастую сокращают, чтобы избежать отеков.

Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора, можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на страницах "ВКонтакте", "Одноклассники" и в Telegram-канале.