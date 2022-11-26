Креативное пространство на катке появится в Ялуторовске

11:26 26 ноября 2022
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Новое креативное пространство "Каток в Ялуторовске" откроют с декабря по февраль 2023 года. Проект АНО ДПО "Точка" реализуется при поддержке гранта губернатора. Об этом Тюменской линии рассказал автор проекта Егор Ефимов.

"За время реализации проекта нами будет организовано не менее 20 театрализованных катаний на коньках с декабристами – горожанами, которые оденутся в костюмы той эпохи. Мы проведем мастер-классы по катанию для всех желающих, организуем бал декабристов на льду", - говорит он.

"Хотим сделать каток как в Москве и Санкт-Петербурге, где будут теплые лавочки, иллюминация, кофейни. Составим график работы катка, где в прокате предложим новые коньки. Горожане смогут совершенно бесплатно ими пользоваться, для этого нужно будет зарегистрироваться и стать участниками нашего исторического проекта", - сказал Егор Ефимов.

Теги: Ялуторовск
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