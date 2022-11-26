Известны прогнозы по строительству индивидуального жилья на 2023 год

В Тюменской области в 2022 году увеличивается ввод построенного жилья, по сравнению с прошлым годом — в полтора раза. Об этом свидетельствуют оперативные данные Тюменьстата, с итогами девяти месяцев ознакомился "Вслух.ру".

Согласно данным Тюменьстата, всего за девять месяцев возведено 6 тыс. 208 жилых домов общей площадью 1 млн 470,1 тыс. кв. метра. В том числе 6 тыс. 30 индивидуальных домов общей площадью 802 тыс. кв. метров, что на 37,6% больше по сравнению с 2021 годом, сообщает Вслух.ру.

Директор департамента экономики Максим Скворцов на конференции для бизнеса сообщил, что по итогам 2022 года ожидается ввод 1 млн 599 тыс. кв. метров жилья. В 2023-м планируется ввести 1 млн 640 тыс. кв. метров. При этом объем работ по "Строительству" снизится со 173,5 млрд до 166,8 млрд рублей соответственно. Но дальнейшие показатели пойдут в рост. В 2025 году, по прогнозам, будет введен 1 млн 701 тыс. кв. метров жилья, объем работ составит 197,2 млрд рублей.