Врачи Тюменского района помогают бороться с лишним весом

Врачи отделения профилактики Областной больницы №19 (г. Тюмень) реализуют одну из программ по профилактике ожирения и здоровому питанию среди жителей Тюменского района.

В 2022 год врачи взяли под наблюдение 2087 жителей Тюменского района с избыточной массой тела, из них 798 человек трудоспособного возраста, 1289 - старше. Завотделением профилактики ОБ №19, врач-терапевт Жанна Литвинова отмечает, что лишний вес - дополнительная причина многократного повышения риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых лидируют сердечно-сосудистые болезни. Более того, ожирение еще и повышает риск преждевременной смертности.

"Во всем мире отмечается рост распространенности ожирения. Основную роль в этом играют избыточное потребление пищи, богатой жирами и легкоусвояемыми углеводами, хаотичный режим питания (особенно прием пищи в вечернее и ночное время), низкая физическая активность", - рассказала врач.

Основу профилактики ожирения составляют принципы здорового питания. Врачи отделения профилактики провели в этом году восемь занятий школ здоровья для 68 пациентов с этой проблемой. "Успех в лечении ожирения во многом определяется совместным упорством в достижении цели и пациента, и врача. Основная задача — это постепенное изменение неправильного образа жизни пациента", - отметил главный врач ОБ №19 Мигран Мартиросян.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.