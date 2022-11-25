Руслан Кухарук и Евгений Заболотный вручили Почетный знак "За заслуги перед городом Тюменью" Николаю Щепелину

Генеральному директору "Тюменской домостроительной компании" Николаю Щепелину в торжественной обстановке вручили Почетный знак "За заслуги перед городом Тюменью".
Церемония награждения состоялась в ходе 38-го заседания Тюменской городской Думы седьмого созыва 24 ноября. Награды вручали глава Тюмени Руслан Кухарук и председатель гордумы Евгений Заболотный.
Николай Игнатьевич поблагодарил депутатов, главу города и земляков за высокую оценку труда и отметил вклад своего коллектива в общее дело – развитие и процветание Тюмени.
"Обустройство родного города – это дело всей моей жизни", - утверждает Николай Щепелин.
Напомним, решение о поощрении ранее единогласно приняли депутаты гордумы. Вручение награды Николаю Щепелину инициировал депутат Роман Явныч.
В строительной отрасли Николай Игнатьевич работает 45 лет, из них 30 лет возглавляет ТДСК. Компания под его руководством возвела более 6 млн кв.м жилья и социально-значимые объекты, в том числе 4 детсада, поликлинику №17, завершает строительство школы в ЖК "Ново-Патрушево".
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