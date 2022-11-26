Как создать себе новогоднее настроение, рассказала психолог

Как вернуть ощущение чуда, корреспонденту "Тюменской области сегодня" рассказала психолог Юлия Степьюк.

По словам психолога, не стоит откладывать все отчеты и дела на самый последний момент – лучше равномерно распределить их или доделать раньше, чтобы оставить себе время на праздник. А после можно снять стресс отправившись на прогулку, в кино или на массаж.

Если ощущения праздника еще нет – не "выдавливайте" его, можно просто убрать из поля зрения раздражающие факторы (негативные новости, токсичных людей) и выспаться.

– Затем нужно поставить себе цель – обеспечить праздничное настроение, – говорит Юлия Степьюк.

Постарайтесь определить для себя, что создает праздничное настроение именно вам и как вы хотите отмечать Новый год: в большой или маленькой компании, дома или в ресторане, хотите вы нарядиться или нет, кого желаете пригласить в гости. Тем не менее, специалист подчеркивает, что за идеальной картинкой гнаться не нужно. Если у вас есть дети и животные, не надо требовать идеальной чистоты в квартире в новогоднюю ночь.

В преддверии Нового года для поднятия настроения можно смотреть позитивные фильмы и включать на фон рождественскую музыку. Начните украшать дом, разбирать елочные игрушки.

– Если есть возможность, встретьтесь с близкими и сделайте что-то вместе: испеките пирог, приготовьте салаты, сделайте новогодний венок. За настроение отвечает наш внутренний ребенок. Дайте ему вдоволь порезвиться, сделать что давно не делал: покататься с горки или на коньках, на санках, погрызть сосульки, сделать снежного ангела, сходить на танцы, прийти на тусовку в другую компанию, – предлагает эксперт.