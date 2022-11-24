Деятельность Тюменской городской Думы в сфере народного образования

В сибирских городах основным механизмом развития народного образования стали органы местного самоуправления (думы и управы) и общественные деятели. Гласные дум понимали, что без широкой поддержки населения решить насущные проблемы в сфере образования им не под силу. Постепенно общественность приобщалась к просветительной работе.

В Тюмени училищная (школьная) комиссия при городской думе состояла из активных членов школьных обществ, они же назначались городской думой почетными блюстителями учебных заведений. В руководстве большинства обществ, в свою очередь, неизменно был постоянный член, избиравшийся местной думой. Городская училищная комиссия рассматривала насущные вопросы развития школьного дела в городе, например, о школьных завтраках, о воскресных школах, об увеличении штатов запасных учащих, ежегодное составление сметы на нужды народного образования, подбор кандидатов на учительские должности, об открытии библиотек, читален, музеев и др.

В 1874 г. МНП принимает "Положение о начальных народных училищах в Западной Сибири", которым по образцу земских губерний учреждаются специальные органы управления школьным делом в сибирских губерниях: дирекции народных училищ, уездные училищные советы и районные инспекторы народных училищ. С 1 июля 1885 г. правительство учреждает Западно-Сибирский учебный округ, в состав которого вошли Тобольская и Томская губернии, Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская (выведена из округа в 1889 г.) области, которые имели огромную территорию и низкую плотность населения, что часто ставило перед центральной властью вопрос о финансовой целесообразности открытия государственных училищ.

В 1894 г. в городе обществом попечения о начальном образовании открываются воскресные школы. Большинство воскресных школ были смешанного типа (для мальчиков и девочек) и содержались на средства обществ. В них бесплатно обучали грамоте, Закону Божьему и арифметике. Скажем, в Тюмени такую школу открыло общество попечения об учащихся в уездном и начальном училищах города 4 декабря 1894 г. Первоначально школа была мужская, но вследствие малого числа учеников, ее преобразовали в женскую. За 1895-1903 гг. в ней прошли обучение 532 ученицы. Расход на 1 ученицу составил в среднем 1 руб. 28 коп. Однако после первой русской революции наблюдалась тенденция к прекращению их работы.

Городовое положение 1892 г. предписывало городским управлениям учреждать, содержать и развивать учреждения народного образования, музеи, библиотеки и театры. При этом ключевая роль в вопросах развития народного образования отводилась губернаторам и губернским управлениям. Постановления городских дум по важным вопросам местного хозяйства утверждались губернским управлением. Административная опека зачастую "гасила" общественные инициативы, ряд проектов "заворачивался", а в целом процесс просвещения населения обюрокрачивался.

В Тюмени открывались учебные заведения различного разряда (низшие, начальные школы, приходские и реальные училища, прогимназии, гимназии и др.). Подавляющее большинство из них принадлежали к числу начальных – 96,5%. В городах самым распространенным типом являлись приходские училища, учрежденные по Уставу 8 декабря 1828 г. На 1909 г. в городе городских приходских училищ действовало 8, в которых обучалось 654 учащихся.

Более лучшее состояние (финансовое, по оснащению учебных помещений, по образовательному цензу учителей) имели средние учебные заведения: гимназии, прогимназии и реальные училища. Городская дума во главе с П.И. Подаруевым участвовала в учреждении Александровского реального училища, открытого 15 сентября 1879 г.

Постепенно в Тюмени сформировалась сеть учебных заведений и их инфраструктура. Для поддержки талантливых и бедных учащихся местные власти учреждали стипендиальные фонды: скажем, в Тюмени была введена стипендия имени бывшего тобольского губернатора Л.М. Князева.

Деятельность городских властей в сфере просвещения населения сдерживалась рядом факторов. Из-за большого числа "обязательных" платежей города не являлись полновластными хозяевами своих бюджетов, испытывали финансовые трудности, что не позволяло им полностью обеспечивать все нужды системы образования на своей территории. Более того, в случае закрытия просветительных обществ и их банкротства городские управы брали под свой контроль, содержание и управление их библиотеки, читальни, музеи и др.

Примечательно, что, не смотря на трудности, вызванные русско-японской войной и первой русской революцией, расходы на нужды образования не сокращались. После 1905 г. возросли объемы и расширился перечень расходов в этой сфере.

Другой сдерживающий фактор – нехватка учительского состава и невысокий уровень профессиональной подготовки педагогов. Особенно остро эта проблема стояла в малых городах и селениях, где должности учителей часто были вакантными.

Основным способом комплектования педагогическими кадрами являлась "посылка" учителей из европейской части страны в Сибирь. Позднее власть и общественность осознали потребность в собственных учебных заведениях для подготовки учителей начальных школ. Другим направлением подготовки кадров стали педагогические курсы. Например, в 1911 г. такие курсы проводились в Тюмени под руководством инспекторов народных училищ на средства губернского земского сбора.

Считается, что закон 3 мая 1908 г. заложил основы проведения первых мер по реализации проекта введения всеобщего обучения, формирования школьных сетей (в городах, уездах, губерниях) и принятия долгосрочных планов школьного строительства в Сибири, чтобы дать всем детям школьного возраста (8-11 лет) возможность бесплатно получить начальное 4-х годичное образование.

Законы 3 мая 1908 г. и 22 июня 1909 г. устанавливали меры материального содействия из казны городам для реализации плана введения всеобщего обучения и школьного строительства. Пособия из казны позволили городам поставить народное образование на более прочную финансовую основу. В соответствии с законом 25 июля 1912 г. все городские училища в трехгодичный срок подлежали преобразованию в высшие начальные училища. Первая мировая война до некоторой степени "притормозила" эти планы, но не совсем – работа продолжалась вплоть до установления Советской власти в крае.

В 1908-1914 гг. городские власти заметно активизировали свою деятельность в сфере народного образования. В плане школьного строительства этот период стал самым продуктивным. Об этом свидетельствуют многочисленные прошения перед губернаторами и увеличение объемов финансирования начального образования. Тюменская городская дума приняла на себя обязательства в сфере народного образования, утвердила свою школьную сеть (действующие + проектируемые школы) и приступила к введению всеобщего начального образования.

В общем ракурсе развития народного образования в Тюмени отмечалась консолидация усилий местной власти и общества. Общественные объединения стали помощниками городской думе в решении задач развития начального образования, аккумуляции пожертвований на просвещение населения. Наибольших успехов общества попечения о начальном образовании добились в сфере внешкольного образования: открытие воскресных школ, мастерских, бесплатных библиотек, чтение лекций для широких масс жителей.

К 1917 г. количество начальных училищ в городах возросло в 2-3 раза (к 1880-м гг.), сформированы школьные сети по Западно-Сибирскому учебному округу, а в Тюмени приступили к реализации плана всеобщего бесплатного начального обучения. Достигнутые показатели не могли удовлетворить возросший спрос населения на образование – обучалось порядка 35% детей школьного возраста от их общего числа. Тем не менее, был заложен прочный фундамент развития народного образования на местном уровне.

Александр Храмцов, Тюменский индустриальный университет