В Тюмени пройдет краеведческая конференция "Мы живем в Сибири"

25 ноября с 11:00 до 17:00 во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени состоится областная конференция историко-краеведческих работ учащихся "Мы живем в Сибири".

На мероприятии соберутся около 40 участников 14-18 лет из Уватского, Ишимского, Исетского, Армизонского, Тюменского, Тобольского муниципальных округов, Тюмени, Ялуторовска и Тобольска. В конференции примут участие кандидаты, которые ранее защитили свои исследовательские работы на муниципальном этапе.

Юные исследователи и краеведы примут участие в работе тематических секций:

"Родословие" (изучение родословных, семейных традиций и обрядов).

"Земляки" (изучение жизни и деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы искусств, спортсменов).

"Этнография. Народная культура" (изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий, этнических процессов, обычаев, традиций, фольклора, языков, топонимов, личных имен и др.).

"Военная история России" (изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков).

"Летопись родного края" (изучение истории и природы родного края с древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных явлений или воссоздание общей истории края).



