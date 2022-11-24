За заслуги перед Тюменью нагрудные знаки получили гендиректор ТДСК, врач и сопредседатель "Бессмертного полка России"

Нагрудные знаки "За заслуги перед городом Тюменью" на заседании Тюменской городской думы в торжественной обстановке вручены генеральному директору "Тюменской домостроительной компании" Николаю Щепелину, сопредседателю центрального штаба патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадию Иванову и врачу функциональной диагностики городской поликлиники №17 Наталье Зыковой.

Награды за большой вклад в развитие города и достижения в общественной и профессиональной детальности заслуженным горожанам вручили глава города Руслан Кухарук и председатель гордумы Евгений Заболотный.

Награжденные Наталья Зыкова и Николай Щепелин поблагодарили депутатов, главу города и земляков за высокую оценку их труда и отметили вклад своих коллективов в общее дело. Геннадий Иванов, помимо слов признательности, выразил идею сделать город информативнее для жителей и туристов - на исторических объектах разместить соответствующие QR-коды.

Отметим, решение о поощрении горожан ранее единогласно приняли депутаты гордумы. Вручение награды гендиректору "Тюменской домостроительной компании" Николаю Щепелину инициировал депутат Роман Явныч. В строительной отрасли он работает 48 лет, из них более 25 лет возглавляет ТДСК. Компания под его руководством возвела более 4 млн квадратных метров жилья и социально-значимые объекты, в том числе 4 детсада, поликлинику №17 и школу с Ново-Патрушево.

Наградить Наталью Зыкову предложил депутат Дмитрий Елагин при поддержке Совета ветеранов микрорайона МЖК. Она очень известный, заслуженный и авторитетный доктор, посвятивший более сорока лет охране здоровья тюменцев.

О поощрении нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" Геннадия Иванова совместно ходатайствовали председатель гордумы и глава города по предложению депутата Юрия Коновалова.

По мнению председателя думы Евгения Заболотного, благодаря таким людям как Геннадий Иванов героическое прошлое нашей страны остается в истории для будущих поколений. "Геннадий Кириллович беззаветно отдает себя значимой для города и всей страны работе – патриотическому воспитанию молодежи. Это очень важно", – отметил ранее Евгений Заболотный.