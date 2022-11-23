Тюмень проведет двухдневную конференцию по ЗОЖ

Фото - https://www.tyumen-city.ru/

XX международная научно-практическая конференция, посвященная памяти доктора педагогических наук, профессора Валентина Зуева, пройдет в Тюмени 24 и 25 ноября, в этом году основная тема - стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: целевые ориентиры, технологии и инновации, сообщали в администрации города.

Конференция пройдет в очном и дистанционном форматах. Желающие познакомиться с выступлениями, докладами и исследованиями экспертов могут подключиться к прямым трансляциям, расписание опубликовано на сайте администрации города.

24 ноября в 14:00 в Большом зале заседаний Тюменской гордумы начнется пленарное заседание.