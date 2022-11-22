Семьям мобилизованных Тюменской области помогают волонтеры

Добровольцы #МыВместе помогают семьям мобилизованных Тюменской области в быту.

Так, Екатерине после мобилизации мужа потребовалась помощь в организации досуга ребенка, женщина обратилась на горячую линию 122, ей назначили девушку-волонтера, которая водит дочь на танцы по вечерам.

Для родственников военнослужащих работают горячая линия 122, телефон психологической помощи 8-800-201-41-41, сайт инфоподдержка72.рф; открыты 74 социальные гостиные.

Для вынужденных переселенцев, мобилизованных и их семей продолжается сбор гуманитарной помощи. Адреса пунктов приема в Тюмени:

Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).Ежедневно с 9:00 до 18:00.

РЦ для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). С 9:00 до 18:00.

Региональный центр "Семья" (ул. Амурская, 150). Круглосуточно, без выходных.

Центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). В будни с 9:00 до 16:30.