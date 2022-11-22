Более половины жителей Тюменской области вакцинировались от гриппа

В Тюменской области прививки от гриппа поставили 53,5%, это второй результат в ранжирование субъектов Российской Федерации в зависимости от охвата населения прививками от гриппа, по данным на 18 ноября, сообщает информационный центр правительства ТО со ссылкой на Роспотребнадзор.

В лидерах РФ по вакцинации против гриппа Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (53,7%), Тюменская область - на втором месте, на трем - Ямало-Ненецкий автономный округ (52,9%).