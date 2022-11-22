Тюменцам предлагают выбрать состав Общественной палаты города

В состав Общественной палаты города Тюмени выдвинуты 26 человек, выбрать нужно 20. Список претендентов и короткая информация о каждом опубликованы на сайте "Я решаю!".

До конца голосования осталось 8 дней, мнение по вопросу на момент публикации выразили 18 человек.

Общественная палата – независимый коллегиальный совещательный орган. Он существует на добровольных началах. Срок полномочий - три года. Среди важнейших функций палаты: общественная экспертиза и контроль за работой органов власти. Наряду с этим Общественная палата призвана содействовать развитию институтов гражданского общества.

Общественная палата способствует взаимодействию тюменцев, общественных объединений и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления с целью учета интересов граждан, защиты их прав и свобод, достижения общественного согласия при решении наиболее важных вопросов социально-экономического, общественно-политического развития города Тюмени.