Любители лоскутного шитья встретятся на "Стежках-дорожках"

Со 2 по 4 декабря в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоится III Тюменский областной фестиваль лоскутного шитья "Стёжки-дорожки". Главная задача фестиваля – сохранение традиций лоскутного шитья и популяризация этого вида ремесла в Тюменской области.

Особой гостьей фестиваля станет Римма Быбина. Руководитель Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, директор Международного фестиваля "Душа России" представит часть выставки "Шедевры лоскутного шитья", которая была показана в этом году в Кремле. Это уникальная возможность увидеть лучшие работы мастеров лоскутного шитья России в нашем регионе.

О своём участии заявила Марина Тулупова из Иваново, руководитель клуба "Лоскутная мозаика" привезет в Тюмень уникальный проект "Русский стиль в лоскутном шитье". А Мария Шафрова из Москвы проведет авторский мастер-класс "Портрет в лоскутном шитье". Также на фестивале ждут руководителя Академии лоскутного шитья Ладу Христенко и других известных мастеров.

В программе фестиваля выставки, конкурс лоскутных работ, экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка мастеров традиционных промыслов и ремесел. К участию приглашают мастеров лоскутного шитья Тюмени и Тюменской области, а также всех неравнодушных к народному искусству.