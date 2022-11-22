Полиция потребовала автора лозунга "Нет вобле" снова пригласить в суд

Тюменский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Тюмени на постановление по делу о дискредитации ВС РФ в отношении Алисы К, и решал направить материалы на повторное рассмотрение.

В сентябре девушка на площади Согласия в Тюмени мелом написала "НЕТ В***Е", полиция составили протокол об административном нарушении. В суде она заявила, что написала "НЕТ ВОБЛЕ", а что в это время на площади проходил митинг, не знала. Центральный районный суд также не нашел убедительных доказательств и веских оснований для ее наказания. Полиция же сочла, что суд не учел наличие всех представленных доказательств ее вины и подала жалобу.

В итоге "апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.