В семейную гостиную центра ‘‘Семья’’ обратились 44 женщины

В гостиную на базе центра "Семья", которая одной из первых отрылась в Тюменской области, обратилось 44 семьи.

"Люди осознают потребность в психологической помощи не сразу. Ощущение потери и тоски приходят позднее. А обращаются к специалистам, когда уже начинают переживать. Мы предложили возможность сразу обратиться к профессионалам", - рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

В Тюменской области работают 74 социальные гостиные для семей мобилизованных, одно из их направлений — "Семейный клуб", где близкие бойцов получают помощь психологов, соцработников, а также общение, отмечают в депсоцразвития ТО.

Для помощи семьям военных работают:

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