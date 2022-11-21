В семейную гостиную центра ‘‘Семья’’ обратились 44 женщины

13:01 21 ноября 2022
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В гостиную на базе центра "Семья", которая одной из первых отрылась в Тюменской области, обратилось 44 семьи.

"Люди осознают потребность в психологической помощи не сразу. Ощущение потери и тоски приходят позднее. А обращаются к специалистам, когда уже начинают переживать. Мы предложили возможность сразу обратиться к профессионалам",  - рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова. 

В Тюменской области работают 74 социальные гостиные для семей мобилизованных, одно из их направлений — "Семейный клуб", где близкие бойцов получают помощь психологов, соцработников, а также общение, отмечают в депсоцразвития ТО.

Для помощи семьям военных работают:

сайт инфоподдержка72.рф.
горячая линия 8-800-201-41-41.

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