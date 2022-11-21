Тюменская ОБ №19 борется за здоровье каждого ребенка

К областной больнице №19 Тюменского района прикреплено более 32 тысяч юных жителей. За их здоровьем следят и в школе, и в медорганизации – по плану прививки, по графику медосмотры. Но все-таки наибольшая ответственность за нормальное развитие малыша ложится на плечи его родителей, сообщает Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы Областной больницы №19.

Постоянное развитие технологий часто негативно сказывается на здоровье ребенка. В структуре заболеваний детей лидируют болезни органов дыхания (56,5%), за ними - болезни глаз и зрительного аппарата (7%), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,8%), болезни органов пищеварения (4,5%), болезни нервной системы (3,9%).

"Из этой статистики легко увидеть проблемы современного ребенка: зрение – влияние гаджетов; кости и мышцы – отсутствие достаточных физических нагрузок; пищеварение – нерациональное питание; кожа – не всегда натуральные ткани для одежды. И проблемы гиподинамии – в целом отсутствие достаточного движения", - рассказала заведующая отделением педиатрии ОБ №19 Ирина Назарова