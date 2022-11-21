Как выбрать ошейник для собаки

Ветеринары говорят, что при покупке ошейника важно учитывать вес, телосложение и породу вашего четвероногого друга.

- Измерьте обхват шеи питомца, прибавьте к полученному значению 5 см - такой должна быть длина ошейника. Оптимальной шириной ошейника для собак среднего размера считается 2-3 см, - разъяснил бывалый собаковод Пётр Дмитриев. - Между ошейником и шеей вашей собаки должно умещаться по меньшей мере два пальца. Немного больше для собак покрупнее, немного меньше для маленьких.

Собаковод утверждает, что обычный покупной ошейник можно надевать щенку в 2-3 месячном возрасте. Он советует надевать его на собаку за полчаса или час до прогулки, а на ночь снимать. Вместо ошейника можно надевать шлейку.

- Ее используют, если собаке по показаниям ветеринара вредно носить ошейник, а также в случаях, когда существует опасность, что собака выскочит из ошейника и убежит, - заострил внимание Пётр Иванович.

Сейчас ассортимент огромен, вплоть до умных ошейников, которые отслеживают активность собаки, ее состояние, а также местоположение при помощи GPS-модуля, сообщает Мегатюмень.