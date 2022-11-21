Как бороться с ожирением у детей, рассказали тюменцам

Когда стоит бить тревогу и чем опасна набранная масса для ребенка, корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказала врач-эндокринолог детского отделения ОКБ №1 Любовь Степанова.

– Детей с ожирением с каждым днем становится все больше и больше. Этому способствует неправильное питание, ведь современные дети потребляют очень много быстрых углеводов, которые предлагает промышленность. Второй причиной становится малоактивный образ жизни. Сейчас дети не гуляют, не занимаются активными физическими нагрузками, они постоянно используют гаджеты, интернет, компьютер, смотрят телевизор, – пояснила специалист.

Любовь Степанова отметила, что просто пухлых детей не бывает, к ожирению всегда приводят какие-то причины. Патологические процессы встречается лишь в 3% процентах случаев, остальные 97% – это нарушенный режим питания и ритм жизни.

– Проблема нарушения пищевого поведения зарождается еще на этапе питания беременной женщины, она начинается с рождения, с самого раннего детства. Главная ошибка родителей – это перекармливание ребенка. Частое кормление у таких мам и пап доходит до 10-12 раз в день. Второй ошибкой можно назвать использование быстрых углеводов: выпечки, сахара, конфет и прочих. Привычка жевать что-то в течение дня тоже формируется от родителей. Если они это поощряют, разрешают ребенку постоянно чем-то перекусывать, не ограничивая его в питании, то эта привычка очень быстро укореняется у детей и зачастую сохраняется на всю жизнь, – отметила эндокринолог.

– Ошибочно полагать, что полнота ребенка со временем уйдет в рост. На самом деле, если не привести в норму его питание и образ жизни, ничего не изменится. Также важно сохранять соотношение ночного сна и дневного бодрствования. У детей часто нарушен ритм жизни. Они поздно ложатся, не спят по ночам, что тоже способствует развитию ожирения. Если родители ничего не изменят в этой ситуации, не покажут на своем примере, как надо правильно питаться и сколько нужно есть, как важно вести активный образ жизни и вовремя ложиться спать, ребенок будет обречен на провал в борьбе с ожирением, – добавила врач ОКБ №1.

По мнению специалиста, бить тревогу надо с первого года жизни ребенка. Уже с шестимесячного возраста можно понять, что с малышом что-то не так и обратить внимание педиатра на это, если тот сам не замечает. Возможно, вместе с ним получится подобрать правильное питание для ребенка и вовремя обратиться к специалисту, провести все необходимые обследования.