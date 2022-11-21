В Тюмени прогнозируют прирост населения

Тюмень в ближайшие три года пока не станет миллионником, однако прирост ожидается заметный. К 1 января 2026 года здесь будет проживать 883,2 тыс. человек, по прогнозу к концу 2023 года - 832,5 тыс. человек, сообщает Вслух.ру.

В Тюменской области к 2025 году население может увеличиться до 1 млн 597,8 тыс. человек. К концу 2022-го оно вырастет до 1 млн 555 тыс. человек.

Такие данные приведены в проектах бюджетов Тюмени и Тюменской области на ближайшую трехлетку.



Если говорить по факту, то за год население Тюменской области выросло на 3,6 тысячи человек и по данным Тюменьстата на 1 сентября составило 1 млн 553,3 тыс. человек. С января по август родился 11 тыс. 841 ребенок. Миграционный приток составил 32 тыс. 128 человек. Основная часть — 28 тыс. 435 человек — прибыла из других регионов. Еще 3 тыс. 487 граждан приехали на ПМЖ из бывших стран СНГ, 206 — из дальнего зарубежья.