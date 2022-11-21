Как помочь кошке адаптироваться к холодам, рассказали тюменцам

Специалисты советуют, как только наступают заморозки уже начинать постепенно готовить к переменам условий погоды.
-Если ваша кошка обычно спит на полу, подумайте о том, чтобы на зиму поднять подстилку повыше — избавьте её от сквозняков, - говорит опытный ветеринар Зинаида Маркова. - Если у вас пожилая любимица или у нее артрит, то из-за холодной погоды ее суставы могут потерять подвижность - ей будет тяжело прыгать. Поставьте стул рядом с тем местом, где она привыкла спать, чтобы кошка с легкостью могла добраться туда.
Прогулки полезны для здоровья животного. Если у питомца есть доступ в гараж или автомобиль, будьте осторожны, включая зажигание. Иногда кошки ложатся спать на двигатель припаркованного автомобиля, потому что там тепло и можно укрыться от ветра. Никогда не оставляйте животное без присмотра в автомобиле зимой. На морозе машина может быстро превратиться в холодильник. Не оставляйте в лёгком доступе антифриз – крайне опасен для здоровья кошек, уточнили АиФ-Тюмень.
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