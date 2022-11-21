Сотрудник тюменского "Родника" приняла участие в конкурсе "Педагог ДОбра"

Юлия Васильева, инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту тюменского Областного реабилитационного центра "Родник", выступила в очном этапе конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования загородных организаций отдыха детей и их оздоровления "Педагог ДОбра".
Конкурс учрежден Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе". Впервые он прошел в 2016 году. Задачи конкурса — развитие отрасли отдыха и оздоровления, повышение квалификации кадров, поддержка творчески работающих педагогов, распространение передового педагогического опыта.
Участие в нем принимают штатные педагоги загородных оздоровительно-образовательных учреждений Тюменской области - педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, старшие вожатые, педагоги-психологи, инструкторы по спорту и физической культуре, звукооператоры и другие.
Юлия Васильевна показала открытое занятие по плаванию на тему "Скольжение на груди". Не секрет, что плавание укрепляет здоровье и способствует физическому развитию ребенка. А творческий подход педагога к содержанию занятий стимулирует позитивные изменения в психическом и физическом состоянии детей и мотивирует их к занятиям физической культурой.
По материалам департамента социального развития Тюменской области.
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