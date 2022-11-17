Призеры "Книги года" проводят творческие встречи с тюменскими читателями

Содружество библиотек Тюменской области организовало встречи читателей с тюменскими авторами – нынешними участниками и призерами конкурса "Книга года".

Цикл мероприятий открыл писатель, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Омельчук, который встретился с читателями в тюменской библиотеке № 4 (Тюмень, ул. Ватутина, 14) 16 ноября. Его книга "Может быть когда-нибудь" получила диплом III степени в номинации "Лучшая книга художественной прозы" регионального конкурса "Книга года" 2022 года.

18 ноября в 17:00 в тюменской Библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (Тюмень, ул. Щербакова, 11) пройдет встреча с Сергеем Козловым, автором-составителем издания "Век СССР: вид из Тюмени".

22 ноября в 14:00 часов в Центре информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района (село Омутинское, ул. Советская, д. 128) читателей приглашают член оргкомитета конкурса, председатель регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов и писатель, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Омельчук.

В этот же день, 22 ноября, в 14:00 часов в Ситниковской сельской библиотеке (Омутинский район, село Ситниково, ул. Заводская, 3) пройдет встреча с поэтессой Верой Мартыновой, которая участвовала в конкурсе со сборником избранных стихов "Сумасбродная...".

Проект "Региональный конкурс "Книга года" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" при поддержке департамента культуры Тюменской области, Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".