Лучший библиотекарь нового поколения живет в Ишиме

Главный библиотекарь Центральной модельной библиотеки Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки "Лучший библиотекарь нового поколения", учрежденную для специалистов модельных библиотек.

Результаты конкурса объявлены 16 ноября в Российской национальной библиотеке на торжественном мероприятии в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

На конкурс в этом году было принято 175 заявок от специалистов библиотек из 59 регионов России, в том числе 10 заявок из Тюменской области.

Тюменская область – лидер в УрФО по количеству открываемых модельных библиотек. Так, в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура" после трансформации открылось пять библиотек нового формата – в Тюмени, Ялуторовске, пос. Боровском и Омутинском районе. В библиотеках появились новые пространства для делового общения и прикладного творчества, читай-холлы и конференц-залы. Это дает библиотекарям и читателям новые возможности для организации и проведения мероприятий разных форматов, отмечают в департаменте культуры ТО.