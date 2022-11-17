Лучший библиотекарь нового поколения живет в Ишиме

17:19 17 ноября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Главный библиотекарь Центральной модельной библиотеки Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки "Лучший библиотекарь нового поколения", учрежденную для специалистов модельных библиотек.

Результаты конкурса объявлены 16 ноября в Российской национальной библиотеке на торжественном мероприятии в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

На конкурс в этом году было принято 175 заявок от специалистов библиотек из 59 регионов России, в том числе 10 заявок из Тюменской области.

Тюменская область – лидер в УрФО по количеству открываемых модельных библиотек. Так, в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура" после трансформации открылось пять библиотек нового формата – в Тюмени, Ялуторовске, пос. Боровском и Омутинском районе. В библиотеках появились новые пространства для делового общения и прикладного творчества, читай-холлы и конференц-залы. Это дает библиотекарям и читателям новые возможности для организации и проведения мероприятий разных форматов, отмечают в департаменте культуры ТО.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2022