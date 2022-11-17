Прокуратура проведет горячую линию по защите детей и подростков

16:46 17 ноября 2022
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18 ноября 2022 года в прокуратуре области будет работать "горячая линия" по вопросам защиты прав несовершеннолетних в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

В этот день в прокуратуре Тюменской области будет работать "горячая линия" по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефонам: 8(3452) 27-04-31, 8(3452)27-04-68.

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