В Нижнетавдинский район приехали работать 12 медиков

В Областной больнице №15 успешно реализуются государственные программы: "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В 2022 году на работу в медучреждение было трудоустроено в три раза больше квалифицированных специалистов, чем годом раннее. Если в 2021 в рамках программы в больницу приехало трое - 1 врач и 3 средних медработника, то с начала текущего года их уже 12, среди них 5 врачей и 7 фельдшеров и акушерок, сообщает пресс-служба ОБ-15.

Главный врач ОБ №15 Александр Синельников отмечает, что поддержка правительства в решении кадровых вопросов - большое подспорье. "Новые специалисты, в основном, молодые, перспективные, с горящими глазами. У нас на них большие надежды. Нужно отметить, что помимо денежной выплаты все иногородние медики обеспечены служебным жильем. Здесь нам помощь оказывает Правительство Тюменской области и администрация Нижнетавдинского района", - отмечает руководитель ОБ-15.

Кристина Буркова 6 лет работала в городской поликлинике, в родильном доме и на фельдшерско-акушерском пункте. У нее две специальности, она по образованию акушерка, имеет еще и дополнительный сертификат "Сестринское дело в педиатрии". Все знания и опыт, полученные ранее, она теперь реализует в деревне Конченбург Нижнетавдинского района. По программе акушерка получила выплату в 500 тысяч рублей, а администрация района предоставила ей трехкомнатную квартиру:

Жизнь в деревне мне знакома, я родом из села. Хочу, чтобы и мой ребенок рос в экологически чистом районе. Выбор в пользу деревни был еще и по одной простой причине, здесь хватает времени и на работу, и на семью. Мне нравится и село, и жители. Меня очень радушно приняли, почти со всеми мы уже знакомы. Здесь, работая со взрослым населением и детьми, я могу реализовать все свои знания, полученные ранее, и продолжить развиваться дальше.

Кстати, ФАП в Конченбурге тоже новый - его построили недавно в рамках программы повышения доступности первичной медпомощи.

Привлечение квалифицированных кадров и укомплектование медицинских организаций, расположенных в сельской местности, одно из направлений программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Она активно развивается и реализуется в Тюменской области. Только в Областной больнице №15 с момента образования программы трудоустроено и продолжают работать 20 врачей и12 фельдшеров.