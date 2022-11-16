Тюменские каратисты пополнили копилку региона на шесть медалей

Фото - Фото: ГАУ ТО "ОСШОР каратэ"

Тюменские каратисты стали призерами Международных соревнований "Петербургская осень".

В турнире участвовали представители 7 стран и 54 регионов РФ, он проходил по "ката" – выполнение формальных комплексов каратэ, так называемый "бой с тенью", и "кумитэ" – классический поединок двух соперников. Тюменскую область представили 25 спортсменов в дисциплине "Кумитэ".

Лучший результат показа Ермак Виктория, заняв второе место. Бронзовые медали получили Хохлова Карина, Собинова Валерия, Немков Артем, Калашников Тимофей и Пономаренко Михаил.

Воспитанница Областной спортивной школы олимпийского резерва каратэ Карина Хохлова:

Я довольна своим выступлением. Есть моменты, где можно было проявить себя лучше, но в целом все прошло хорошо, практически без ошибок. Сейчас для меня это важнее, чем призовое место. Я сейчас в той возрастной категории (18 лет и старше), когда на татами можно встретиться как и с ровесником, так и с более взрослым и опытным соперником. Поэтому моя задача – отточить свою технику и изучить противников, чтобы на более серьезных соревнованиях показывать лучшие результаты.

Времени на отдых после соревнований у спортсменов нет. Уже на следующей неделе они отправляются на более крупный турнир в Москве.

Тренер Областной спортивной школы олимпийского резерва каратэ Сергей Калашников: