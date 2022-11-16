Лучших наставников определят в Тюмени

Финал конкурса лучших наставников в сфере допобразования и добровольчества (волонтерства) в Тюменской области проведут 30 ноября во Дворце творчества и спорта "Пионер".

В конкурсе участвуют сотрудники учреждений дошкольного, основного, дополнительного, среднего и высшего образования Тюменской области и представители муниципальных штабов по развитию добровольчества Тюменской области.

На заочный этап принято 56 заявок из 18 муниципальных образований Тюменской области. По результатам оценки материалов заочного этапа сформирован рейтинг участников по номинациям в соответствии с набранными баллами, суммированными от всех членов экспертной комиссии.

Согласно рейтингу, в финал конкурса вышло 29 участников по номинациям: "Наставничество с одаренными детьми и молодежью", "Наставничество для детей и молодежи с ОВЗ" и "Наставничество с детьми, находящимися в СОП". Победители получат дипломы, подарки и будут включены в пул лучших наставников и общественных деятелей, осуществляющих работу в сфере дополнительного образования и добровольчества (волонтерства) Тюменской области.

Учредителем проекта является департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.