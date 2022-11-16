Декабрь для тюменских киноманов начнётся с "Ледяной тарелки"

Зимний фестиваль короткометражного кино пройдет в Тюмени: с 1 по 17 декабря фестиваль "Ледяная тарелка" объединит молодых и талантливых, желающих заявить о своем мастерстве и презентовать короткометражное кино жителям региона. Итоговым событием станет показ работ по 6 направлениям, в каждом федеральные эксперты выберут победителей.

В фестивале два формата участия. Организаторы предлагают заявить готовые работы в одном из направлений: документальное кино, интернет-шоу, игровое социальное кино, анимационный фильм, мобильный контент, сити-брендинг.

Также съемочные группы могут снять кинопродукт в рамках фестиваля. Для этого командам предложат локации для реализации контента. Также будет оказана помощь в безвозмездной аренде техники.

Приглашенные федеральные эксперты оценят короткометражное кино по критериям, а также сформируют шорт-лист работ, которые попадут на показ. Он состоится 17 декабря, на нем же пройдет награждение участников. В каждом направлении определят по три призовых места, победителей ждут денежные призы.

Ирина Урбант, руководитель Центра развития цифрового капитала:

Мы предлагаем молодым специалистам области закончить 2022 год приятным и полезным событием, которое дает возможность не только заявить о себе в медиа и киноиндустрии региона, но и сплотить команду, повысить навыки, обзавестись полезными связями и пополнить профессиональное портфолио. Организуя фестиваль, мы создаем условия для еще одной точки развития себя и своей команды.

К участию приглашаются специалисты от 16 до 35 лет. Работы должны быть сняты на территории Тюмени и отвечать требованиям выбранной номинации, подробнее о них, а также регистрация на сайте. Следить за информацией можно в группе Vk "Тюменское кино".