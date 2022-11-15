В "Кванториуме" пройдёт областная выставка детского технического творчества

Очный этап областной выставки технического творчества и робототехники пройдет 18 ноября с 11:00 до 18:00 в Детском технопарке "Кванториум".
Более 160 юных техников представили свои работы в 15 номинациях. Больше всего заявок поступило из областной столицы. Вторые по численности – представители Ялуторовска. На третьем месте по количеству представленных работ – жители Тобольска. Самой многочисленной категорией оказалась "Робототехника" (7-11 лет).
После проведения экспертной оценки экспонатов в онлайн-формате компетентное жюри отобрало по шесть лучших работ для участия в финальном этапе. В завершение выставки эксперты определят лучшие экспонаты в каждой номинации. Победители и призёры выставки войдут в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи.
Посетить выставку и познакомиться с направлениями технического творчества могут все желающие.
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