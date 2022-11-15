Тюменские поисковики стали призерами медиапроекта "Мгновения поиска"

С 1 марта по 30 сентября Общероссийское общественное движение "Поисковое движение России" провело Международный медиапроект "Мгновения поиска" им. А.И. Орлова, на конкурс принимались фотографии от поисковиков России и видеоработы.

За полгода экспертным жюри было получено более 1100 работ из 55 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Активисты движения смогли представить свои фотоработы в шести номинациях, а видео - в четырех. Номинации были связаны не только с полевыми экспедициями на местах сражений Великой Отечественной войны, но и с музейным, военно-мемориальным и другими направлениями поисковой работы.

По результатам международного конкурса в число призеров медиапроекта вошли представители регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Тюменской области.

Участница поискового отряда "Тюмень-ТюмГУ" Мария Красовских заняла второе место в номинации "Часть Движения", где поисковики представили фотографии с атрибутами "Поискового движения России" (нашивками, шевронами, флагами и значками).



Пресс-секретарь "Областного поискового центра им. Артура Ольховского", участница поискового отряда "Десант" Валерия Ивановская заняла третье место в номинации "Живем в поиске", где поисковики представили фотографии, связанные с различными направлениями движения, кроме поисковой и военно-мемориальной работы.

Обе фотографии были сделаны во время празднования 77-й годовщины Великой Победы у мемориала "Прощание" в Тюмени. Воспитанники регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Тюменской области традиционно организуют работу интерактивных площадок для жителей города у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны". Там же на протяжении 30 лет в День Победы и День памяти и скорби поисковики заступают в Почетный караул.

"Рада, что мои работы высоко оценивают. Я люблю фотографировать, ловить объективом горящие глаза, искренние улыбки, трогательные моменты. Получаю удовольствие от результата, а от такой оценки тем более! Буду стремиться к большему", - поделилась Валерия Ивановская.