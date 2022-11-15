Тюменская культура проведет марафон добрых дел

Благотворительный марафон ТКТО "24 часа добрых дел" в поддержку мобилизованных ребят стартует 19 ноября. Во Дворце культуры "Нефтяник" в 10 часов начнется специальная программа марафона. В нем задействованы все учреждения ТКТО. В этот день в режиме нон-стоп зрителям офлайн покажут спектакли, хореографические, вокальные концерты, предусмотрены мастер-классы и иные активности, а также онлайн-трансляции спектаклей.

Программа марафона состоит из 3-х блоков. Купив билет за 300 рублей, вы сможете посетить одно или все мероприятия, входящие в блок.

1 блок

В 10:00, 19 ноября, в фойе Малого зала ждут юных театралов и их родителей. Организаторы придумали, как интересно провести полчаса до спектакля "Игрушки".

В 11:30 гостей приглашают в Мраморный зал на интерактивную программу агентства праздников "Арт-хит", а в 12:00 состоится еще один показ постановки Тюменского театра кукол "Игрушки".

В 13:30 – вновь программа от команды "Арт-хит".

В 14:00 – спектакль "Игрушки".

В 14:00 – пленэр под классическую музыку. Участники: камерный оркестр "Камера Сибири", воспитанники ДШИ "Фантазия", пос. Боровский. Мраморный зал

2 блок

14:00-19:00 - Фото спиннер с тематическими хештегами, Фойе Малого зала.

15:00 – 15:30 – фокус-шоу иллюзиониста Александра Яблочкова. Мраморный зал.

15:00 – 17:00 – ярмарка-концерт, мастер-классы. ДШИ "Фантазия". Мраморный зал.

17:00 – спектакль "Против правил" от театра эстрадной песни "Соломинка". Малый зал.

17:00 – 18:00 – концерт вокальной студии "Аврора". Мраморный зал.



3 блок

19:00 – большой сводный концерт. Исполнители: ансамбли "Санрайз", Аврора, Сергей Дьяконов-Дьяченков, Виктория Некрасова, Марина Шатнько, Светлана Костко, Наталья Малаенко и другие артисты. Мраморный зал.

Также в этот день в Тобольском драматическом театре в рамках специальной программы в 14.00 – экскурсия по театру, 16.00 – спектакль "О том, о сём".

С 20.30 – трансляция архивного контента ТКТО (спектаклей, концертов)

Завершится благотворительный марафон "24 часа добрых дел" через сутки – 20 ноября.

Поддержим военнослужащих – участников специальной военной операции вместе!

Приобретайте билеты на мероприятия во Дворце культуры "Нефтяник" на сайте ТКТО.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы на нужды мобилизованных.

Присоединиться к акции может каждый!

- Купите билет на концерт одного или нескольких творческих коллективов

- Перечислите средства по QR-коду в рамках сбора "100 миллионов для победы"

- Поддержите солдат морально, напишите письмо.

Присоединиться к акции можно будет в торговых центрах Тюмени. 19 ноября выездные концерты проведут вокал-группа "Санрайз", фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" и солисты Хоровой капеллы Тюменской филармонии. Услышать выступление профессиональных коллективов и принять участие в марафоне "24 часа добрых дел" можно будет в торговых центрах: "Кристалл", "Сити Молл", "Гудвин", "Вояж".

С конца сентября в регионе действует акция по сбору средств для тюменских солдат "100 миллионов для Победы". В её поддержку холдинг "Сибинформбюро" совместно с Тюменским концертно-театральным объединением проводят двухдневный марафон 18 и 19 ноября.