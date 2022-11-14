Вышитую Тюменскую область презентуют в Ишиме в День Конституции РФ

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Семь вышивальщиц Ишима и Ишимского района с помощью ниток, бисера и лент создают карту Тюменской области, презентация трехметрового полотна пройдет в Ишиме 12 декабря, сообщает информационный центра правительства ТО.

Ишимский городской культурный центр и Дом национальных культур и ремесел города с 20 октября по 12 декабря реализует творческий проект "Вышиваем Тюменскую область".

"Главные задачи проекта: укрепление ремесленной славы мастеров Ишима и Ишимского района, поддержка талантливых мастеров, развитие и популяризация народного творчества. Традиционно женщины начинали заниматься рукоделием осенью, после уборки урожая, поэтому этот период наиболее благоприятен для начала работы", - рассказывает координатор проекта, методист по прикладному творчеству Елена Подкопаева.

Вышивальщицы используют разные техники: вышивание крестиком, гладью, лентами, бисером, машинная вышивка. Готовые изделия будут выкладывать на детали, повторяющие контуры определенного района, а затем все заготовки соберут и приклеят на деревянное основание размером 1,5 на 1,5 метра.

Презентация вышитой карты области пройдет в Концертном зале Ишима в рамках празднования Дня Конституции России.