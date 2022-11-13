Фестиваль студенческого кино стартует в Тюмени

С 14 в Тюмени пройдет фестиваль студенческого кино ВГИК. В рамках фестиваля покажут лучшие короткометражные фильмы. Картины отобрали на внутреннем этапе 42-го фестиваля ВГИК. Зрители смогут также участвовать в голосовании и на лучший фильм по их мнению.

"Мы очень рады, что третий год подряд Тюмень становится площадкой для показа студенческих картин. Фестиваль имеет огромное значение для развития ВГИК и продвижения российского кино в целом", – делится директор научной библиотеки и преподаватель Тюменского государственного института культуры, киновед Наталья Соколова.

Всего во время фестиваля покажут 41 картину в рамках шести программ, в числе которых игровые, документальные и анимационные фильмы, сообщает Мегатюмень.