Тюменский психолог рассказала о зависимости от гаджетов

Около 10 % обращений родителей к психологам тюменского центра "Семья" связаны с проблемой зависимости от гаджетов. Но далеко не всегда зависимость действительно есть. Об этом в интервью корреспонденту Тюменской линии рассказала ведущий психолог учреждения Уна Журавлева.

"Не надо путать зависимость и часть жизни. Взрослые тоже общаются в рабочих и дружеских чатах, заглядывают в соцсети и видеохостинги. Нужно принимать реальность. Гаджет есть у каждого ребенка, общение перешло из "глаза в глаза" в чаты. Многие родители переживают, что дети не на улице собираются, а общаются онлайн. Не нравится это взрослым, "потому что мы так не делали". И часто взрослые уже одно это считают зависимостью от гаджетов. То есть многие родители собирают все в одну кучу. Не всегда то, что ребенок чаще общается со сверстниками через интернет, говорит о зависимости", - отметила Уна Журавлева.

Зависимость - это когда гаджет поглощает всего ребенка, который, например, не ходит в школу, потому что ему надо доиграть, ночью и днем не выпускает из рук телефон, постоянно смотрит блогеров. И это уже комплексная проблема, с которой психолог с высокой долей вероятности порекомендует обратиться к врачу-психиатру, который диагностирует зависимость.

Психолог подчеркнула, что чаще за помощью приходят, когда уже никакие домашние разговоры и санкции не помогают. А между тем родители сами не замечая того делают своих детей зависимыми от гаджетов.

Психолог может помочь родителям выстроить отношения с ребенком. Он не будет давать советы, куда прятать провод от компьютера и как забирать телефон. "Необходимо разобраться откуда это пошло, с чего началась зависимость. Взрослому мы поможем разобраться в самом себе, как в родителе. При работе с ребенком предстоят разговоры о самооценке, внутреннем мире, самовосприятии, позитивном отношение к себе", - прокомментировала эксперт.

Для родителей детей, попавших в зависимость от гаджетов, работает горячая линия: 8-800-444-22-32, где помогут разобраться, есть ли проблема и как ее решить.