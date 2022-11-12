Советы по выгулу собак дали тюменцам

По словам экспертов, идеальная прогулка — это когда питомец успел проработать несколько команд, справить естественную нужду, пообщаться с другими собаками, познакомиться с новыми людьми и вдоволь набегаться.

- Выгуливайте собаку не менее двух раз в день, но всё индивидуально, может быть, вашему питомцу понадобится больше прогулок, в том числе с физическими нагрузками. Многое зависит от породы, возраста и состояния здоровья, - рекомендует бывалый собаковед Иван Демченко. - Со взрослым здоровым псом гулять надо в среднем час. Собаку нужно приучить к выгулу. Наденьте на неё ошейник и поводок и дайте команду "Гулять". Со временем она научится понимать, что пришло время прогулки, когда вы будете только тянуться к поводку. Когда идёте, немного натягивайте поводок, чтобы ваш четвероногий друг понимал, что вы контролируете ситуации. А иначе перехватит лидерство на себя. Отпускать собаку с поводка можно только если она знает базовые команды: "Ко мне" и "Рядом".

Иван Демченко советует учить собаку общаться с людьми. Это могут быть друзья, знакомые, ветеринары. Берите с собой в разные места, где разрешается. Это сделает ее более спокойной и уверенной в мире людей.

- Обязательно научите вашего питомца сидеть, когда к нему подходят четвероногие друзья, - говорит он. - После этого научите его приветствовать других собак стоя. Главная цель — научить питомца знакомиться, играть с другими собаками, не проявляя агрессии, или спокойно реагировать на проходящих мимо хвостатых незнакомцев.

Если вы будете во время прогулки все делать правильно, то она принесет удовольствие как вам, так и вашему питомцу. Ведь выгул — это один из самых радостных моментов жизни для питомца, сообщает АиФ-Тюмень.