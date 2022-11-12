В Тюмени обладателям Пушкинской карты доступны экскурсии и мастер-классы

Более 30 экскурсий и выставок, семь мастер-классов подготовили сотрудники музейного комплекса им. И.Я. Словцова для обладателей Пушкинской карты, сообщает Тюменская линия.

Некоторые проходят с использованием VR-технологий - экскурсия "Видеть движение времени: Савва Мамонтов". Виртуальное погружение во времена освоения Сибири и пребывания царской семьи в Тобольске можно совершить, купив билеты по Пушкинской карте на туры "Дальняя Государева вотчина" и "Ссылка императорской семьи Николая II".

Среди мастер-классов большой популярностью у тюменцев пользуются уроки работы за гончарным кругом и по кастомизации.

"Пушкинская карта - невероятный проект. Прямая инвестиция государства в правильный, здоровый и полезный досуг наших юных граждан. Пушкинской картой пользуются достаточно регулярно. Отдельное любопытство вызывает реакция взрослых, которые иногда с легкой завистью смотрят на юных обладателей "Пушкинской карты", - говорит руководитель пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данила Шарохин.