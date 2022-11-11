45 тюменских команд хотят участвовать в конкурсе " Смотри, это Россия!"

Юные жители Тюменской области участвуют в конкурсе по обмену видеооткрытками "Смотри, это Россия", тема этого года – "Гордость моего региона". Для участия в этом году заявилось уже 45 команд из нашей области - 270 участников и кураторов.

Чтобы принять участие, необходимо записать видеоматериал в формате видеооткрытки и рассказать в нем о своей малой родине. Поведать о событиях, интересных личностях, достижениях прошлого и настоящего, а также поразмышлять о будущем своего региона.

Авторы идеи – юные активисты Якутии. Они предложили этот проект, чтобы помочь детям из различных регионов страны узнать больше о своей стране и завести новые интересные знакомства. У конкурсантов будет уникальная возможность участвовать в дистанционных мастер-классах от успешных блогеров и специалистов в области анимации и истории.

За 2 года в проекте приняли участие 35 000 школьников. В прошлом году Тюменскую область представляли 222 участника из 37 команд.

Победители конкурса будут определены открытым голосованием на сайте проекта. Авторы лучших видеороликов получат смартфоны. Помимо этого, есть специальные номинации, в которых будет разыграно 250 призов от спонсоров.

Регистрация команд продлится по 13 ноября на сайте проекта.