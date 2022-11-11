Форум-выставка #возМОЖНОсти расскажет о реабилитации и абилитации инвалидов

IV региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти, приуроченный к Международному дню инвалидов пройдет 2 декабря в Легкоатлетическом манеже Тюмени.

Форум - одно из ключевых и социально значимых мероприятий региона, его цель - демонстрация лучших практик и достижений в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, создание возможностей для социализации людей с инвалидностью, расширение их ресурсов и индивидуальных возможностей. На форуме будет представлена сеть реабилитационных организаций региона, презентованы доступные и актуальные услуги и товары для людей с инвалидностью, включая современные технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, реабилитационное оборудование и многое другое, сообщает депсоцразвития ТО.

Запланирован ряд информационно-просветительских, развлекательных мероприятий как для маленьких участников с особенностями развития, так и для взрослых людей с инвалидностью и членов их семей: творческие и развивающие мастер-классы, детская анимация и игровая зона, бьюти-зоны для желающих получить услуги парикмахеров, визажистов, фотозоны для семейной фотосессии, территория для нетворкинга,

творческие лаборатории, спортивные адаптивные площадки, бесплатные

консультации специалистов различных ведомств и многое другое.

Принять участие в форуме смогут все желающие как лично, так и онлайн. За новостями форума можно следить на сайте проекта.