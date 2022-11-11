Тюменский центр "Семья" проведёт день правовой помощи детям

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям. Дни открытых дверей, приуроченные к этому событию, традиционно пройдут в учреждениях социального обслуживания Тюменской области.

Региональный центр "Семья" проведет индивидуальное правовое консультирование несовершеннолетних и членов их семей и организует социально-правовую и психологическую помощь несовершеннолетним и семьям, проживающим в отдаленных территориях, в рамках выездной службы комплексной реабилитационной помощи.

Специалисты детского психоневрологического дом-интерната Тюменской области приглашают родителей и законных представителей на консультации по вопросам защиты прав и законных интересов детей-инвалидов.

В муниципалитетах области также запланированы различные консультации и встречи с детьми и их законными представителями, полный список мероприятий можно посмотреть здесь.