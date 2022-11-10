Идет прием заявок на областной конкурс юных естествоиспытателей

Эколого-биологический центр ДТиС "Пионер" приглашает юных исследователей окружающей среды принять участие в конкурсе "Сохраним нашу Землю голубой и зелёной", который состоится в очном формате 7 и 8 декабря.

Участвовать могут школьники в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие исследовательскую или проектную работу в сфере фундаментальной, прикладной науки или технического творчества.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

от 10 до 13 лет: "Юные исследователи"

от 14 до 18 лет - "Зоология и экология позвоночных животных", "Зоология и экология беспозвоночных животных", "Экспериментальная зоология", "Ботаника и экология растений", "Микология, лихенология, альгология", "Человек и его здоровье", "Ландшафтная экология и почвоведение", "Палеонтология", "Экологический мониторинг", "Геоинформатика", "Прикладная химия и биотехнология", "Клеточная биология, генетика и биотехнология", "Экология энергетики", "Зеленая инженерия", "Обращение с отходами"

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября, подробная информация в положении по ссылке, справки по телефону: 8 (3452) 688-576, доб. 76 или 158.