Главный госинспектором по охране окружающей среды назначена Ольга Галкина

09:54 10 ноября 2022
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На должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главного государственного инспектора Тюменской области в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Галкина.

До назначения Галкина занимала должность заместителя директора данного департамента, сообщает информационный центр правительства ТО.

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