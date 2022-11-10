Главный госинспектором по охране окружающей среды назначена Ольга Галкина

На должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главного государственного инспектора Тюменской области в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Галкина.

До назначения Галкина занимала должность заместителя директора данного департамента, сообщает информационный центр правительства ТО.