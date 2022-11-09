Тюменские пенсионеры включились в работу с семьями мобилизованных земляков

В Тюменской области работает 71 семейная социальная гостиная для семей военнослужащих, услугами воспользовались более 660 человек. На горячую линию психологической поддержки (8-800-201-41-41) обратились более 260 человек.

В гостиных организованы:

▫️ вовлечение семей в неформальное общение;

▫️ группы пребывания детей на период занятости родителя;

▫️ содействие в получении комплекса социально-реабилитационных услуг;

▫️ консультирование по правовым, финансовым и социальным вопросам.

На встрече губернатора Тюменской области с ветеранским активом региона, председатель Голышмановской районной организации ветеранов Ирина Грабко рассказала о работе местного совета и, в частности, о помощи ветеранов в семейных гостиных.

"Чувствую, что наши социальные гостиные работают. Самое главное — это душевность. Это именно та идеология, тот смысл, который мы закладывали, когда обсуждали, как нам выстроить работу", — поделился мнением Александр Моор.