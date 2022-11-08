Моор вручил награды активистам ветеранского движения Тюменской области

18:39 08 ноября 2022
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Губернатор Тюменской области вручил награды представителям регионального ветеранского движения, торжественная церемония, приуроченная к 35-летию областного совета ветеранов, прошла в правительстве области 8 ноября. 

Почетной грамоты губернатора удостоены председатели Армизонской районной организации и Тобольской районной организации Галина Душенко и Надежда Фоминых.

Благодарностью Губернатора Тюменской области награждены председатель Ишимской районной общественной организации Евгений Зимин,   ответственный секретарь-бухгалтер Ярковской районной организации Людмила Маршанникова.

Благодарственным письмом главы региона отмечен коллектив Тюменского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, председателем которого является Степан Киричук.

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Теги: Александр Моор , ветераны , награды
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