ХК "РУбин" пригласил на свои матчи 30 детей-сирот и 30 детей с Донбасса

17:15 08 ноября 2022
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Тюменский хоккейный клуб "Рубин" предоставил детям возможность окунуться в спортивную атмосферу и посмотреть два домашних матча. 

"Зрителями матчей "Рубин"-"Металлург" и "Рубин"-"Омские Крылья" в рамках Всероссийской хоккейной лиги стали 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Регионального центра "Семья" и 30 детей жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область", - депсоцразвития ТО и благодарит "Рубин" за предоставленную возможность.

Фото предоставлено центром "Семья"

Теги: благотворительность , дети-сироты , ХК Рубин , хоккей
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