Тюменский технопарк проведет эфир на тему выгорания и депрессий

15:33 08 ноября 2022
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Прямой эфир "Что с моим сотрудником: выгорание или депрессия?" пройдет в аккаунте Технопарка в соцсети "ВКонтакте" 10 ноября, начало в 14:00.

Участникам вебинара обещаю рассказать о симптомах легкого и хронического эмоционального выгорания и способах выхода из деструктивного состояния, про разницу между истощением нервной системы и депрессией, последствия "удалёнки" и эффективных практиках для поддержания себя в психоэмоциональном тонусе.

Бонусы участникам - диагностика уровня эмоционального выгорания и чек-лист по правильному отдыху. Регистрация открыта. 

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