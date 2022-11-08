Тюменский технопарк проведет эфир на тему выгорания и депрессий

Прямой эфир "Что с моим сотрудником: выгорание или депрессия?" пройдет в аккаунте Технопарка в соцсети "ВКонтакте" 10 ноября, начало в 14:00.

Участникам вебинара обещаю рассказать о симптомах легкого и хронического эмоционального выгорания и способах выхода из деструктивного состояния, про разницу между истощением нервной системы и депрессией, последствия "удалёнки" и эффективных практиках для поддержания себя в психоэмоциональном тонусе.

Бонусы участникам - диагностика уровня эмоционального выгорания и чек-лист по правильному отдыху. Регистрация открыта.