Тюменские ветеранские организации празднуют 35-летие

Тюменская областная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Тюменский областной совет ветеранов) является одной из ведущих общественных организаций региона с многолетним опытом работы. Как самостоятельная организация Тюменский областной совет ветеранов начал свою деятельность в 1987 году.

Тюменской областной совет ветеранов является координатором деятельности всех ветеранских организаций Тюменской области.

В настоящее время в состав Тюменского областного совета ветеранов входит 30 территориальных советов ветеранов, которые находятся во всех городах и районах области. При территориальных советах ветеранов работают более 1200 первичных ветеранских организаций.

В Тюменский областной совет ветеранов также входят 24 ветеранских организации регионального уровня, объединяющих различные категории ветеранов (ветеранов боевых действий, ветеранов ВМФ, ветеранов десантных войск, бывших узников фашистских концлагерей, граждан, подвергшихся воздействию радиации и др.).

Представители Тюменского областного совета ветеранов являются членами региональных и территориальных комиссий, общественных советов.

Основные направления деятельности организации-забота о единстве организации, методическая и организационная помощь первичным ветеранским организациям, защита прав и интересов ветеранов, обеспечивающих их активную деятельность, почет и уважение в обществе, участие в патриотическом, нравственном, гражданском воспитании молодежи.

В своей работе Тюменский областной совет ветеранов взаимодействует с органами власти, социальными и культурными учреждениями, школами, молодежными организациями.

Ежегодно Тюменским областным советом ветеранов на территории области проводится свыше 10 000 мероприятий, в том числе конкурс "В единстве наша сила", флэшмоб "История одной песни", смотр-конкурс "Ветеранское подворье", военно-патриотический квест "Метелица" и другие.

При непосредственном участии активистов ветеранского движения успешно реализуется проект "Диалог поколений". В рамках проекта активные члены первичных ветеранских организаций проводят мероприятия, направленные на оказание социально-ориентированной помощи несовершеннолетним и семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. Ветеранами проводятся мастер-классы для родителей по ведению домашнего хозяйства, оказывается помощь по присмотру за детьми, организации их досуга, репетиторство, организовываются встречи с молодыми семьями по обмену опытом в вопросах родительского воспитания. Ежегодно в реализации проекта принимают участие свыше 500 первичных ветеранских организаций. В рамках проекта социально ориентированную помощь получили более 6 тыс. семей, испытывающих трудности в воспитании детей.

Под постоянным патронажем ветеранских организаций находятся более 1,5 тысяч маломобильных граждан пожилого возраста.

Тюменский областной совет ветеранов проводит активную работу по вовлечению ветеранских организаций в проектную деятельность привлекая внебюджетные средства для реализации своих социальных проектов. В 2018 году Тюменским областным советом ветеранов открыт Ресурсный центр по работе с ветеранскими НКО Тюменской области. На базе этого центра проводится системное обучение активистов ветеранского движения, обучение прошли уже более 1 тыс. чел. из 52 ветеранской организации. В результате обучения свыше 30 ветеранских организаций стали победителями различных конкурсов (грантов). За последние 5 лет на реализацию социальных проектов привлечено более 32 млн. руб. внебюджетных средств.

Для дополнительной материальной поддержки ветеранов войны при областном Совете ветеранов действует областной благотворительный счет "Благодарение Победителям". За время работы счета дополнительную поддержку получили более 2,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе на приобретение бытовой техники, средств реабилитации, ремонт жилья и другие нужды.

В целях информирования о деятельности ветеранских организаций области Тюменским областным советом ветеранов разработан и запущен официальный сайт, информация также дублируется в социальных сетях (ВКонтакте), запущен в работу канал "Ютуб".